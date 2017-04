"Meie Saaremaa korrespondent Margus Muld on teinud loo ühe saare põllumehega, kes kinnitas, et lehmad annavad piima ainult siis, kui kõrval mängib Vikerraadio," muigab täna esimest suuremat juubelit tähistava Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus.

Vikerraadio kuulajaskond on väga lojaalne, seda näitavad kõik uuringud. Kuulajaskonda on ligi 300 000 ja neist 200 000 kuulab Vikerraadiot iga päev. Selle arvuga lüüakse teisi kanaleid pika puuga. "Õnneks, kuigi nüüd peaks kolm korda üle õla sülitama ega tohiks kunagi selliste asjadega eputada," märgib Rõõmus.

Täiesti uue mõõtme on andnud Vikerraadiole ka internetiraadio. "Vikerraadio sünnipäeva veebilehel on maailmakaart, millel on näha, kes meid üle neti välismaal kuulavad (arv pole küll teada). Põhiliselt kuulatakse meid koduigatsuse leevendamiseks. Seega on ka välismaal elavatele eestlastele emakeelne raadio väga oluline," tõdeb Rõõmus.

Omas ajas julge samm