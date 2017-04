"Tunne on uskumatu, ma ei oleks tõesti osanud seda arvata," õhkab Grit Tarvis, kes krooniti laupäeval suurejoonelisel võistlusel Miss Raplamaaks.

Kuigi vahepeal räägiti palju sellest, et missivalimised ja missindus on Eestis hääbumas, on just Miss Raplamaa võistlus üritus, mis selle arvamuse täielikult ümber lükkab. "Mina ei ütleks, et missindus hääbumas on. Ma arvan, et see hakkab aastatega hoopis järjest populaarsemaks minema," sõnab ka värske miss Grit (18).

Laupäeva õhtul napilt enne iludusvõistluse algust oli Rapla Sadolini spordihoones selge, et ka tänavu on rahva huvi väga suur. Saali olid paigutatud ümmargused lauad, mille ümber oli end sisse seadnud publik. Naised, kes võistlust vaatama olid tulnud, nägid välja pea sama uhked, kui missikandidaadid – kontsad klõbisesid, õhtukleidid lehvisid ning soengud olid uhked. Mehedki olid paremad riided kapist välja otsinud.

TALENDIVOOR: Grit esitas talendivoorus tantsukava. Neiu on tantsinud üle poole oma elust, 11 aastat. (Martin Ahven)

Pabistas enim talendivooru eel