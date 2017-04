Tallinnas Pirita jõe kaldal magusat und maganud mees ehmatas korralikult, kui tema auto äkki kaldalt vette veerema hakkas.

Häirekeskusesse teatati laupäeva hommikul kell 8.44, et Pirita jões on Soome numbrimärkidega Volkswagen. Masin leiti üle Pirita jõe viiva silla juurest Peterburi teel.

AUTOSUPLUS: Laupäeval hulpis Pirita jões päev läbi Volkswagen. (Alar Truu)

Kuivõrd uudis sai teatavaks 1. aprillil, peeti seda esialgu naljaks ja jagati internetis kommentaare stiilis, et küllap arvas soomlane, et tegemist on amfiibautoga, või et küll soomlased on ikka leidlikud – tahavad sõita autoga otse üle mere, Pirita jõe kaudu Tallinna.