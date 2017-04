Juba varem on ajakirjandus kinnitanud, et RT maksis Flynnile kümneid tuhandeid kõne eest, mille ta pidas telekanali sünnipäevavastuvõtul Moskvas, kus ta istus president Vladimir Putini kõrval.

Enne Flynni vallandamist julgeolekunõuniku ametikohalt jõudis ta 11. veebruaril juba ühe deklaratsiooni esitada. Selles polnud venelasist sõnagi. Täpsustatud deklaratsioon 31. märtsist kõneleb teist keelt. Sellest ilmneb, et 2015. aastal maksid talle honorari Venemaa välismaale suunatud propagandakanal RT, lennukompanii Volga-Dnepr oma Ühendriikide sõsara kaudu ja ka internetiturvalisusega tegelev Kaspersky Lab samuti oma USAs asuva allettevõtte kaudu. Tõsi, deklaratsioonist ei ilmne, kui palju keegi maksis, kuid majandusuudiste agentuur Bloomberg kirjutas juba varem, et kokku teenis ta venelastelt 56 000 dollarit.

Samal ajal kui USA senati julgeolekukomisjon veel arutab, kas anda Valge Maja endisele nõunikule Michael Flynnile immuniteet kohtuliku jälitamise ees, kui ta räägib ausalt ära, mida teab president Trumpi valimismeeskonna sidemetest venelastega, riputati internetti üles Flynni täpsustatud majanduslike huvide deklaratsioon, mis paljastab, et ta on Vene raha tasku pistnud.

Flynni advokaadi kinnitusel oli 11. veebruaril esitatud deklaratsioon esialgne, mida tulnuks hiljem niikuinii täpsustada. See jäi tegemata, kui nõunik kaotas oma ameti pärast seda, kui tulid ilmsiks tema telefonikõnelused Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga möödunud aasta detsembris. New York

Times kirjutas toona, et Flynn rääkis Kisljakiga sanktsioonidest, mida president Obama oli Venemaa suhtes rakendanud. Kui asepresident Michael Pence küsis tema käest, kas sellel süüdistusel on ka tõepõhi, valetas Flynn talle. See saigi formaalselt tema vallandamise põhjuseks.

Flynn pole ainus Trumpi patt

Pikalt hõõguv skandaal Trumpi meeskonna ja võimalik, et ka presidendi sidemeist venelastega, kogub Ühendriikides järjest enam hoogu.

Tegelikult on venelaste makstud raha Flynni jaoks vaid kopikad, kui vaadata tema ja talle kuuluva firma suurejoonelist lobitööd. Muu hulgas maksid talle koostöö eest suuri summasid türklased ja ka Ühendriikide konservatiivsed mõttekojad. Sel viisil saadud rahasumma ületab 1,3 miljonit dollarit.

Valimiskampaania ajal jälgis Venemaa suursaadik Sergei Kisljak teraselt Trumpi tegevust. Ta istus esireas ka selle kõne ajal, milles tulevane president kuulutas, kuidas ta tahab teha Venemaaga diili, mis olevat Ühendriikidele suurepärane, aga hea ka Venemaale.

Vaid paar nädalat enne seda kõnet palkas Trump oma kampaaniameeskonna juhiks Paul Manaforti, keda kahtlustatakse sidemeis Vene luureteenistustega ja kes oli ka pärast Maidani Venemaale põgenenud endise presidendi Viktor Janukovitši konsultant. Janukovitši partei endisest peakorterist leidsid Ukraina julgeolekutöötajad märkmed, millest ilmneb Manafortile mustalt makstud raha.

Manafort jäi ametist ilma, kuid ta oli jõudnud Trumpi mõjutada olema Venemaaga leebem.

Kui Flynn jäi ametist ilma ja (vähemalt telekanali NBC nädalalõpu-uudise põhjal) kohtuliku jälitamise eest immuniteeti ei saa, siis samasuguses hädas on ju tegelikult ka Trumpi väimees ja tema praeguses meeskonnas mõjuvõimsal positsioonil olev Jared Kushner. Temagi on kohtunud suursaadik Kisljakiga.

Täna saab president Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu Venemaa ja Euroopa suuna vanemdirektoriks Fiona Hill. Tõsi, temagi – endine luureohvitser ja kahe presidendi all julgeolekupoliitilistel ametikohtadel teeninud naine, on kohtunud venelastega ja koguni president Putiniga, kuid vastupidiselt Flynnile on ta pidevalt nõudnud rangemaid sanktsioone Venemaa vastu ja avaldanud kaasautorina mahuka Putini psühholoogilise portree joonistava raamatu.

Vene välisministeeriumi aprillipila

Vene välisministeeriumi ametlikul leheküljel rippus 1. aprillil tekst, milles pilgati ameeriklasi, kes süüdistavad venelasi sekkumises nende presidendivalimistesse. "Vene välisministeerium koostas näidisprojekti telefoni automaatvastajale meie välisesindustes. Algul vene ja seejärel inglise keeles vastatakse telefonis: "Kui soovite, et teie poliitilisele vaenlasele helistaks Vene diplomaat, vajutage üks. Kui soovite teenuseid Vene häkkeritelt, vajutage kaks. Kui soovite, et sekkuksime teie valimistesse, vajutage kolm ja oodake valimiskampaania algust."

Eile ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja, et kohe helistas uudisteagentuuri AP korrespondent ja päris: on see tõsi või aprillinali?