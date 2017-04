Vähemalt 254 inimest sai surma ja paarisaja saatusest ei ole midagi teada pärast seda, kui Colombia Putumayo provintsi pealinna Mocoad tabas laupäeva varahommikul mudavool, mis kandis endaga tohutuid kivimürakaid. Rohkem kui 1100 päästetöötajat ja sõdurit püüavad leida võimalikke ellujäänuid.

BBC andmeil vallandas mudavoolu paduvihm. Colombia armee teatel on üle 400 vigastatu. Telekanalid näitavad videokaadreid nutvatest inimestest perekeskuse seina juures, millel on nimekiri kadunud lastest. "Meie beebi on kadunud, me ei leia teda kusagilt," kurtis reporteritele kohalik pere.

Ühe ööga sadas maha kolmandik selle piirkonna sajunormist ja jõed tõusid üle kallaste. "See oli tõeliselt meeletu sadu, mis algas kella 11 ajal reede õhtul ja hakkas öösel vaibuma," ütles kohalik elanik Mario Usale.