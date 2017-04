Multitalent Mart Sander on nördinud. Laupäevases Õhtulehes ilmus Juhan Paadami värske raamatu „Estonia, 12 points! Eurovisionist. Televisioonist. Visioonist" põhjal kirjutatud lugu. Raamatus meenutab aastal 2002 Eestis toimunud Eurovisioni saatejuht Marko Matvere – kes edestas saatejuhi valimistel ka Mart Sandrit -, kuidas Sander talle enne Eurovisioni algust õlale patsutas ja ütles: „Ära siis marki täis tee! Ära siis õlut aja lipsu peale!“. „See oli enne sõud, siis, kui see traali-vaali käis. Ma ütlesin, et ma ei joogi õlut. Aga ta ei teinud nalja,“ meenutab Matvere raamatus.

Sander sõnab, et selleks, et Matverele enne eetrit õlale patsutada, oleks pidanud ta olema kuskil väga lähedal. „Aga teades härra Paadami suhtumist minusse – ma arvan, et kõigil turvameestel oli käsk mind territooriumil nähes tuli avada! Kogu toonasest meediakärast tekitati ju mulje, et peaksin nagu Markol kõri läbi lõikama,“ ütleb mees. „Lühidalt – mul oli tol hetkel kogu pasatormist nii kõrini, et lendasin Eestist võimalikult kaugele ja lülitasin telefoni välja. Mingil juhul ei oleks ma läinud Saku Suurhalli lähedale kiibitsema või üleolevaid kommentaare pilduma.“

Muu seas on Paadam raamatus ka kirjeldanud, et Mart Sander tuli saatejuhi castingule kolmveerand tundi hiljem ja täiesti ettevalmistamata. Lisaks olnud tema esitus täiesti säratu. „Eks raamatuid on vaja müüa, see on selge. Müüvad ikka huvitavad lood, on need tõde või mitte. Paraku on nii-öelda paljastused selline žanr, kust minategelane väljub alati puhta ja valgena,“ ütleb Sander. Ma nägin kogu toonast heitlust ja intriige ka natuke teise nurga alt, sest USA dokumentalist ja BBC võttegrupp, kes tegid sellest kammajaast dokumentaalfilmi „Estonia Dreams of Eurovision“, valisid minu oma ankruisikuks.“ Sander ütleb, et filmitegijad suhtlesid palju ka lauluvõistluse peakorraldajatega ning sealt jõudis temani kõiksugu erinevat infot. „Ühes intervjuus öeldi, et kahju et meie valituks osutunud Sander ei saanud siiski osaleda –just selline info oli korraldajatele kiirelt Eestist saadetud. USA naisrežissöör ütles mulle: „You have pissed off the gay mafia“ (Sa oled geimaffia välja vihastanud – ingl.k). Nende silmis oli Eurovisioni mingi omalaadne maffiapidu.“

Mart Sanderi peale panustasid saatejuhi kohale nii meedia kui ka rahvas. Mart tunnistas, et oli tol hetkel loomulikult pettunud, et teda ei valitud. „Nagu igal inimesel, kes vallandatakse töölt, milles ta on tubli. Samas näitlejad-lauljad käivad pidevalt casting-ul ja äraütlemine on üks elu osa. Kes sellega hakkama ei saa, on vale elukutse valinud. Ka see on elu osa, et kui kellelegi konnasilmale astud, siis ta karistab sind oma võimaluste piires,“ sõnab ta. „Mul on pugemisega eluaeg probleeme olnud. Aga mõnedele on isiklik kättemaks sageli tähtsam kui tervikpilt. Samas on see kõigest üks suur telemäng, lauluvõistlus ja üldse mitte õhtujuhtide üritus. Meie ainsad Eurovisioonistaarid on ikkagi Tanel ja Dave Benton – aga kui paljud mäletavad, kes nende võidu ajal saatejuhid olid?“

Sander ütleb, et ta pole Paadami raamatut lugenud. „Mind ei huvita eriti Eurovisioni-temaatika. Ma pole isegi andunud vaataja. Mu raamaturiiulisse eluloo- ja paljastusraamatud üldse ei kuulu. Need on nagu piimatooted - järgmisel päeval tilgastanud.“