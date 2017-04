Kohalike valimiste lähenedes on pilt parteimaastikul seekord kirjum kui varasematel aegadel. Tundub, nagu polekski riigikogus esindatud mitte viis erakonda, vaid ligi kümmekond. Eredaimalt on lahvatanud sisetüli IRLi sees, kus võimu nimel käib armutu kaklus isamaalaste ja Res Publica poistebändi vahel. Ja seda tervelt 11 aastat pärast kahe erakonna ametlikku ühinemist! Loogilisim lahendus oleks ametliku lahutuse vormistamine ja kahe erakonnana jätkamine, kui faktilist kooselu niikuinii ei ole. Siit-sealt kõlanud ettepanekud IRLi ja Vabaerakonna liitumiseks on seda kummalisemad, et Vabaerakonna põhijõud ongi ju moodustunud IRList lahkunud rahulolematutest.

Kuid ei kääri mitte ainult IRLi sees. Vabaerakondki viskas enda ridadest välja siseopositsionäär Kristafovitši, sama tegi EKRE paari oma liikmega, kellele süüks pandi avalikku kriitikat erakonna aadressil. Teisitimõtlejate väljaviskamine lõhnab siiski mässu summutamise järele ning väljendab juhtkonna hirmu ja ebakindlust oma positsioonide osas.

Lõhenenud on Pevkuri ja Michali leeri vahel ka Reformierakond, kus tülid olid sedavõrd suured, et kukutasid läbi isegi presidendivalimised. Keskerakond on küll võimul, kuid laveerib endiselt eesti- ja venekeelse valija vahel, millega mitte ei ühendata, vaid pigem lõhestatakse ühiskonda. Ja nagu sellest veel vähe oleks – lahti pole öeldud Savisaare pärandist, makstes endiselt tema eest suuri arveid ning Savisaare tiib tiksub riigikogus edasi kui viitsütikuga pomm. Vaid sotsidel ei käi hetkel avalikku võimuvõitlust, kuigi Ossinovski jõuliste soolodega pole ka selles erakonnas sugugi kõik rahul.

Edasi on juba tõlgendamise küsimus, kas mäslev parteielu on Eesti demokraatia nõrkuse või tugevuse tunnuseks. Tundub ju olevat hea, kui igas erakonnas leidub mitmeid suurte võimuambitsioonidega isikuid. Kuid liiga kirju pilt teeb valijale valiku langetamise enam kui raskeks. Kas eesti valija julgeb anda hääle Keskerakonnale, kui selle toel võib võimule tõusta Toom või Kõlvart? IRL pureleb küll võimu pärast, kuid endil pole linnapeakandidaategi välja pakkuda. Või andes hääle Reformierakonna poolt, kas aitamine võimule ahjualused või Kallase leeri?

Või on see kõik märgiks Eesti erakondliku süsteemi lagunemise algusest, kus oleme siirdumas uude ja määramatusse ajajärku – nii nagu seda on Trumpi ajastu USAs ja Brexit ELis.