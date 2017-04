Viimane „Pealtnägija“ rääkis loo 23aastasest Harvardi kraadiga Erik Tamrest, kes kaitseväe asendusteenistuses pidi meisterdama harjakesi ja remontima koolimaja. Tamrest, kes loobus ajateenistusest eetilistel põhjustel, leidis, et harjakeste tegemine ei ole kõige parem viis ära kasutada tema pädevust loodusteaduste, aga ka lingvistika alal. Kilplase töö tegemine viis noormehe ärevushäireni ning lõpuks sai ta psühhiaatri hinnangu alusel teenistusest minema.

Tamrest peab ennast patrioodiks, aga on patsifist. Hüva, asendusteenistus on olemas, aga selle valikud on piiratud. Asendusteenistuse pakutavad kolm valdkonda on näha ka kaitseressursside kodulehel. Seevastu ajateenistuses, kus aeg-ajalt astutakse ka laskeringi, on ajateenijal rohkem võimalusi enda teadmisi-oskusi kaitseväe hüvanguks kasutada. Tegu on Eesti suuruselt teise organisatsiooniga, kes kasutaks hea meelega ära sõduri erialaseid oskuseid. Näidetena tean tuua mehaanikuid, IT- ja meediainimesi, aga ka proviisoreid.

Sellega, et Tamrest valis asendusteenistuse, vähendas ta ise oluliselt oma võimalusi. Ajateenistuses oleneb paljuski läbirääkimistest.