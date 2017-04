Alati ja igal pool leidub mõni kohaliku omavalitsuse või riigiametnik, kes talle antud võimu teostades eksib või koguni seda võimu kuritarvitab. Eesti oli pikka aega stalinistliku ametnikeriigi koosseisus, kus ametnike omavoli oli reegliks. Seetõttu on ka Eesti ametnikkonnas juurdunud arvamus, et nemad asuvad seadusest kõrgemal ja otsustavad, kas, kes ja kui palju peab seadusi järgima ning kelle nad lömitamise ja pugemise eest võivad seaduste järgimise kohustusest vabastada. Toimub ühiskondliku moraali lammutamine ja ausate kodanike mõnitamine.

Eesti põhiseadus sätestab demokraatliku õigusriigi aluspõhimõtte: seadus kaitseb kodanikku ametnike omavoli eest. St rahvas oma esindajate kaudu riigikogus ja kohalikes omavalitsustes kehtestab õigus- ja haldusaktid, mis on kohustuslikud kõigile kodanikele. Kõigil ametnikel, sh kohtuametnikel on kohustus tagada õigus- ja haldusaktides sätestatu vääramatu järgimine. Eestis süveneb aga ametnike omavoli – nad arvavad end olevat seadustest kõrgemal, mis on kujunenud demokraatliku õigusriigi tekke takistajaks.

Tavaliste ametnike ülbuse ja õigusliku nihilismi saaks siiski ajapikku talutavatesse piiridesse suruda, kui kohtuvõim oleks õigusriigi teenistuses. Kuid ka sel juhul oleks seaduslikkuse saavutamine raske, sest Eestis on parimal juhul ainult kahekümnendik inimestest võimeline kandma kohtumenetluse kulusid. Ainult kaduvväike osa inimestest saaks Eestis oma seadustest tulenevaid õigusi ametnike omavoli vastu kohtus kaitsta. Põhiosal rahvast tuleb Eestis ametnike omavoliga kokku puutudes lõuad pidada ja edasi teenida. See on peamine põhjus eestlaste pettumisel ja oma riigist võõrandumisel.

Olukord on muutunud üha lootusetumaks, kui ametnikuvõimu kandjaks on kohtusüsteem ja kohtunikkond. Sellele juhtis õigusega riigikogu kõnepuldist tähelepanu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ja oma otsusega ka EKRE kui erakond tervikuna, kuigi naeruväärsel põhjusel – kohus nõudis ilma igasuguse õigusliku aluseta ühe paari perekonnaregistrisse kandmist.

Üldine olukord on palju karmim, sest kohtud ei peagi oma ülesandeks rahvaesindajate kehtestatud seaduste järgimise tagamist. Kohtud ei juhindu ainult rahvaesindajate kehtestatud seadustest, vaid „siseveendumusest“ – neil on õigus teha seadustest kõrvalekalduvaid suvaotsuseid. Ma võin seda väita pärast riigikogus seaduseandjana töötamist ligi üheksa aastat kestnud kümnete kohtumenetluste vahetu osalisena. Eesti halduskohtus toimub (mõne üldist seaduspärasust kinnitava erandiga) seaduslikkuse mõnitamine, ametnike omavoli kaitsmine.

Kohtuametnike demagoogia

Oma suvaotsustamise õigust kaitstes ei häbene kohtunikud kasutada ka demagoogiavõtteid. Riigikohtu esimees Priit Pikamäe väidab (Kohtud ja demokraatia. PM 28.03.2017), et demokraatia aluseks olevat kohtute sõltumatus, st õigus teha sõltumatuid otsuseid. See on kohtunike levitatav libamüüt ühiskonna petmiseks.

Kohtunike otsuste õiguses kahtlemine olevat juba iseenesest pühaduseteotus? Nõuda kohtunike vastutuselevõtmist seadusi eiravate otsuste eest, vaimselt ja professionaalselt kõlbmatuks osutunud kohtunikest vabanemist tähtajalise tööperioodi lõppemisel tähendavat aga demokraatia hukku.

Riigikohtu esimees esindab Orwelli „Loomade farmis“ võimu anastanud sigade mõtteviisi – kõik loomad koos leppisid kokku ühiselu reeglid, sead aga asusid kohe neid reegleid endale sobivaks täiendama ja parandama.

Lugege halduskohtute otsuseid – neis leiab ainult mõne viite õigusaktidele, otsused toetuvad riigikohtu lahenditele, st kohtuvõimu kujundatud rahvaesindajate kontrolli alt välja viidud sõltumatule suvaõigusele.

Sõltumatus andvat kohtunikule võime teha ühiskonna hüvanguks alati õigeid otsuseid. Tavainimesed (sh riigikogu liikmed) ei ole enamasti võimelised üliinimeste otsustest aru saama (need pannakse tõepoolest kirja erakordses justiitskantseliidis) ja seetõttu pidagu oma pudrumulk kinni.

Kohtuniku „sõltumatuse“ kaotamine, temalt langetatud otsuste eest vastutuse nõudmine sundivat aga kohtuniku paratamatult tegema halbu otsuseid. „Sõltumatu“ kohtunik jätvat sinu valesüüdistuse alusel kohtu all oleva lapse süüdi mõistmata, aga oma otsuste eest vastutama sunnitud kohtunik mõistvat süütu inimese silma pilgutamata süüdi.

Eks juristid tunne loomulikult kõige paremini kohtunikest kolleegide moraali. Õiguskultuurilt ei ole Eesti ja Orvelli loomafarmi vahel erinevust. Ainult kohtunike absoluutne võim teha suvaotsuseid, vastutamatus oma otsuste eest ja külluslik eluaegne pajuk tagavat meie demokraatia õitsengu.

Võimude ühepoolne lahusus

Riigikogu liige Martin Helme olevat õigusliku aluseta kohtuotsuse langetanud „tädisid“ (üks kolmest oli siiski „onu“) kritiseerides rikkunud võimude lahususe printsiipi. Samas peetakse loomulikuks, et kohtunikud neile rahvaesinduse kehtestatud seadusi ei järgi või oma otsusele ise seadusliku aluse välja mõtlevad. Õiguse järgi janunevad kohtunikud tulevad riigikogule aga õigusloomes appi. Selline ühepoolne võimude lahusus on tõepoolest demokraatiat hukutav ja ametnikevõimu põlistav.

Eestis on paljud seadused veel küllaltki viletsad ja võivad õiguse jaluleseadmist kohtus takistada. Sel juhul ei ole aga ühelgi kohtunikul (ka mitte riigikohtul) õigust seadusi omatahtsi „õigemaks sättida“ (muuta) või koguni ise „puuduv norm“ välja mõelda. See on demokraatiat tappev ja võimude lahususe põhimõtte rikkumine. Kohtud peaksid seadustes puuduste avastamisel pöörduma riigikogu poole põhjendatud ettepanekutega seaduste täiendamiseks ja parandamiseks. Rahvaesindus otsustab, kas, mida ja mismoodi sätestada – vaid ühiskonnal on ainuõigus kokku leppida ühiselu reeglid.