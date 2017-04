Merevägi alustab Saarema lähistel ja Tallinna lahel miinitõrjeoperatsiooni, et maha jäänud lõhkekehi võimalusel kahjutuks teha.



Merevägi alustab algaval nädalal Saaremaa lähistel ning Tallinna lahel miinitõrjeoperatsiooni. Soosivate ilmaolude korral tehakse lokaliseeritud ja identifitseeritud lõhkekehad ka kahjutuks.



Miinituukrite mittemagnetiline ja madalakustiline varustus võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele, olenevalt sügavusest on võimalik vee all püsida kuni neli tundi.



Viimastel aastakümnetel on Eesti merealadel nii mereväe kui rahvusvaheliste koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.



Iga-aastaste demineerimisoperatsioonidega vähendatakse ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid võimalikke riske, muutes sellega merealade kasutamise majanduslike- või rekreatsioonitegevuste tarbeks turvalisemaks.