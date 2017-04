Kohal on ka meditsiiniline personal, kes vajadusel jooksjaid aitavad ja turgutavad.

''Õnnetusi juhtunud pole, aga kui vahel on kellelgi madal veresuhkur või liiga kõrge vererõhk, siis on personal abiks. Vahel on tuldud tühja kõhuga jooksma, mis ei ole hea ja kõige rohkem on trepijooksul hädaks köhimine. Kuna trepijooks on hästi intensiivne, siis ükskõik, millises vormis inimene on, lõpus ei saa ikkagi köha pidama, sest hing on jooksmisest kinni,'' jutustas Jahilo.

Kuna trepijooks on osa rahvusvahelisest võistlusest Towerrunning Challenge, siis oli ka täna Teletorni treppidel välismaalasi jooksmas.

''Kuigi maailma kõige kiiremaid siin kohal ei ole, on siiski inimesi Soomest, Saksamaalt, Portugalist ja Lätist, aga Eesti rekordi püstitanud Rauno Tiits on siin ja oli esimene, kes täna treppidele jooksma läks,'' rääkis Jahilo.

Ei kulunud kaua, kui esimesed startijad juba tagasi hakkasid jõudma. Kange trepijooks ei olnud naeratust kellelgi näolt pühkinud.

Trepijooksult naasnud sagedase maratonide jooksja Marika sõnul on trepijooks ikka raskem kui pikk maraton.

''See võib olla ka sellepärast, et ma ise olen pigem maratonide jooksja, meeldib pigem aeglasemalt võtta, kui niimoodi intensiivselt joosta,'' jutustas Marika.