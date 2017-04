Pakistani Punjabi osariigi sufi pühamu korravalvur piinas ja hiljem tappis vähemalt kakskümmend inimest. Politseile andsid jõhkardist teada põgenema pääsenud ohvrid.

Islami müstilise voolu sufi pühamu valvur kutsus ohvrid käitumise eest noomimise ettekäändel oma ametiruumi. Pärast piinamist tappis mõrvar ohvrid noaga või peksis nuiaga surnuks. Vigastada saanuid on vähemalt neli, valvuri käest põgenenud kutsusid viimaks politsei, vahendab Reuters kohaliku televisiooni teadet.

„50-aastane pühamu valvur Abdul Waheed tunnistas, et tema arvates tulid inimesed teda tapma,“ ütles kohalik politseiülem Zulfiqar Hameed. Tema sõnul võib tapja olla vaimuhaige, samas pole motiivina välistatud ka rivaliteet töökoha pärast.

Sufi pühamutes on tulnud ette, et inimesed surevad kurja väljaajamise tseremoonial, kuid massimõrvad on selles usulahus haruldased. Sufi järgijate arv on järjest vähenenud, sest enamus neist on üle läinud konservatiivsemate islamivoolude juurde.

Islami fundamentalistid nagu Taliban on korduvalt rünnanud sufi pühamuid mitmel pool Pakistanis, sest nende meelest ei kuulu sufid islamiusuliste hulka.