Sa ei tohiks suhtuda liiga kergekäeliselt oma kohustustesse - eriti just tööülesannetesse. Vastasel korral on võimalik, et keegi püüab sulle vastukaaluks kaikaid kodaratesse loopida. Tugev konkurents.

Kõik see, millest sul puudub ülevaade, võib olla probleemide allikaks. Vajalik info ei pruugi sinuni jõuda või varjab keegi sinu eest midagi tahtlikult. Võimalikud on ka kuulujutud ja asjade kaotamine.

Enne mõtle, siis ütle! Hoia see täna meeles, sest kipud üsna süüdimatult oma suud pruukima. See asjaolu võib rikkuda sinu ja kellegi teise vahelised suhted. Ka liikluses võid pahandust tekitada.

Oled täna äärmiselt enesekeskne. Lisaks sulle endale on maailmas olemas ka teisi inimesi – sellega võiksid eriti täna arvestada. Sul on kalduvus iseenda puudusi ja probleeme teistele üle kanda.

Suhted kui sellised on olulised, kuid ka keerulised. Eriti juhul, kui need suhted on seotud rahaasjadega. Suuremate ostude tegemine on ebasoovitav, kuna on oht saada defektiga kaup.