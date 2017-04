Kaksikud

Võimaluse korral veeda päev kodus kas üksi või koos perega. Kui lähed mingisse suuremasse seltskonda, võivad kergesti tekkida vaidlused. Ka suhe mõne sõbra või tuttavaga võib olla pingeline.

Vähk

Kosmogramm muudab sind loovaks ja fantaasiarikkaks. Kerge on leida vanadele probleemidele uusi lahendusi. Samas on sul ka halb rutiinitaluvus – sul on raske keskenduda.

Lõvi

Kui lähed täna poodi vajalikku asja ostma, võid kirevate riiulite vahel kaotada kaine mõistuse ja lõpuks osta midagi täiesti mõttetut. Ära lase asjade välisel küljel ennast emotsionaalselt mõjutada!

Neitsi

Kuu liigub Neitsis ja teeb ennelõunasel ajal opositsiooni Neptuuniga. Seega võid päeva esimeses pooles olla kas uimane või lihtsalt mitte õige paremas tujus. Õhtu soosib aga millessegi süvenemist.

Kaalud

Sinus on mingi kurbuse ja rahutuse segu. Hea päev loominguliseks tegevuseks, intuitsiooni ja loogika kokkumiksimiseks. Õhtu sobib ideaalselt nii lugemis- kui ka filmielamuse saamiseks.

Skorpion

Suhete liinis on võimalik erinevate huvide ja arusaamade konflikt. See on aga tingitud sellest, et sa tahad maksimaalset tegevusvabadust ega ole nõus mingite kompromissidega.

Ambur

Sinu perekondlikud kohustused võivad nüüd rohkem esile tõusta. Kui sul on oma pere ees mingeid võlgu või täitmata lubadusi, siis nüüd oleks õige aeg need asjad üle vaadata.

Kaljukits

Oled filosoofilises meeleolus, juurdled maailma asjade üle. Võid isegi leida, et oled Jumala Fragment... Kohtad ehk kedagi, kes räägib sulle veidratest asjadest.

Veevalaja

Päikese ja Veevalaja valitseja Uraani lähenev ühendus (täpne aspekt 14. aprillil) muudab lähiaja muutlikuks ja rahutuks, aga ka põnevaks. Rohkem tulevad esile sulle tüüpilised iseloomuomadused.

Kalad