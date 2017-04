Infoga seonduv võib olla edu võti. Keegi võib vihjata allikatele, mis sulle väga kasulikuks osutuvad. Võimalik, et saad teada seda, mida juba mõnda aega oled oletanud. Samas ettevaatust liikluses!

Kaksikud

Täna võib sul olla kõrgendatud tundlikkus rahaasjadega seoses. Kadedus või kaudselt sellega seonduv võib olla rohkem fookuses. Samas võid osta midagi, mida sa tegelikult ei vaja.

Vähk

Kuu liigub Vähis ja teeb kvadraadi Päikesega. Ehk siis käes on Kuu esimene veerand ja kuna see on Vähis, siis suurendab see kuni täiskuuni sinu tundlikkust ja vastuvõtlikkust.

Lõvi

Kosmogramm tekitab sisemist rahutust. Sa kas saavutad olulise edumaa või oled sunnitud tunnistama oma vigu. Hetkel on võimalikud asjade kaotamised või mahaunustamised.

Neitsi

Päev sobib kenasti nii kaugemate tulevikuplaanide tegemiseks kui ka muudatuste planeerimiseks. Mõni asi või vidin võib streikida või ära kaduda. Õhtu võib tuua midagi müstilist või tavatut.

Kaalud

Sul võib olla raskusi enese mõistetavaks tegemisega. Võid midagi kas valesti öelda või siis reedab sind kehakeel, mille tagajärjel tunned end ebamugavalt. Tegelikult võtad sa ennast lihtsalt liiga tõsiselt.

Skorpion

Tänane päev võib kaasa tuua palju positiivset tundlikkust, mis omakorda võib aidata sul näha oma probleeme uue nurga alt. Ja see võib lahenduse sulle palju lähemale tuua. Õhtu soosib head filmielamust.

Ambur

Valitsevate planeediseisude tõttu võid olla kergesti ärrituv. Sul puudub kannatlikkus – eriti kui pead millegi või kellegi järgi ootama. Samas oled romantilises plaanis väga kirglik. Ettevaatust liikluses!

Kaljukits

Lähed tõsise suhtumisega liiale, arvates, et vaid töö ongi elu mõtteks. Oled tubli töötegija, kuid vilets seltsiline. Ületöötamine võib mõjuda tervisele. Hea päev asjade lõpetamiseks.

Veevalaja

Võid tööga või muude kohustustega seonduvat võtta ülemäära emotsionaalselt. Kui keegi kritiseerib sinu tööd, siis just tööd ta kritiseeribki, mitte sind kui terviklikku isiksust. Ära lase oma Egol perutama hakata!

Kalad