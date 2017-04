Mehhikos rünnatakse naisi rongides ja metroos igapäevasel, see saigi aktsiooni ajendiks, teatas ÜRO Naisteorganisatsiooni, mis koos Mexico City linnavõimudega on eksperimendi algataja.

Uuendatud iste on mehe torso kujuline, sellel on korralik peenis ja iste on tähistatud sildiga „ainult meestele“. Istmele istuda on võimalik, aga see on väga ebameeldiv, nii võib iga meessoost Mexico metrooreisija tunda oma tagumikuga, mida kogevad ahistatavad naised.