Colombia lõunaosa äkktulvades ja mudavooludes on hukkunud vähemalt 206 inimest, vigastusi on saanud üle 200 inimese, teadmata kadunuid on 400.

Äkktulvad ja mudavoolud tabasid Ecuadori piiri ääres asuvat Mocoa linna, tappes inimesi une pealt ja hävitades maju, sildu, sõidukeid ja puid. Tulvad tekkisid päevi kestnud paduvihmade tõttu, üle kallaste on tõusnud Mocoa jõgi ja selle lisajõed, vahendab Zeit Online.

Aerofotod annavad tunnistus looduse hävitustööst, Mocoa linnapea José Antonio Castro sõnul on praktiliselt hävinud 17 kvartalit. Ka linnapea enda eluase on hävinud. 40 tuhande elanikuga linnas on rivist väljas linna veevärk ja elektrivarustus.

Colombia president Juan Manuel Santos tühistas Kuuba visiidi ning sõitis katastroofipiirkonda. Linna jõudes ütles president, et ohvrite arv on kohutavalt suur ja terve riik leinab kaotatud elusid.

Colombia riikliku katastroofiagentuuri esindaja Carlos Iván Márquez ütles, et linnas töötab juba 2500 päästjat. Mocoa linn asub Ecuadori piiri ääres, 630 kilomeetri kaugusel riigi pealinnast Bogotast.