Raplas Sadolini spordihoones käib parasjagu võistlus Miss Raplamaa ning juba mõne tunni pärast on selge, kes tänavu krooni omale pähe saab ja terve aasta missitiitlit kannab.

Huvitav on tänavuse võistluse juures see, et kümne missikandidaadi hulgas pole mitte ühtki blondi kaunitari – kõik on brünetid!

Tüdrukud panevad end proovile talendivoorus ning näitavad kauneid õhtukleite ning bikiine.

Õhtu jooksul astub lavale ka ansambel Traffic.