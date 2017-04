Oleme tagasi Tallinnas ja kapten Lemendikul pole enam kuldseid paelu. Neid pole ka tarvis, sest tema meeskonnaks on maarotid, ning sõidukiks väikeauto Mini Cooper S, mis on Baltic Queeni kõrval nagu tikutops. Mitte küll päris viiesentimeetrine, aga reisilaeva kõrvale mahuks neid järjestikku seisma 55 tükki. Tundub, et just see putukas võiks olla sobiv suure laeva kapteni mugavustsoonist väljatoomiseks. Lemendiku suur Mercedese maastur jääb Tallinki parklasse.