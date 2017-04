Lõvi Akude laadimise päev. See õnnestub kõige paremini sõpradega. Täna saab seda, mis on sinu meelest tähtis, kindlustada ja tugevdada.

Kaalud Armastus on samasugune vääramatu loodusjõud nagu gravitatsioon – sellest ei saa üle ega ümber, see on kõikjal. Aga erinevalt gravitatsioonist on vaja armastus üles leida.