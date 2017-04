Täna pärastlõunal etendati Rakvere linnuses lahinguepisood üle kolmesaja aasta tagusest Põhjasõjast.

Viis minutit enne programmi väljakuulutatud algust kostis Rakvere linnuse hoovist üsnagi tillukesest kahurist üks võimas kahuripauk, mis tõmbas külastajate tähelepanu just linnuse hoovis peagi lahinguväljana esineva platsi poole. Keset hoovi künka otsas seisid ähvardavalt kaks suurtükki – üks suurem ja teine väiksem ning just sellest väiksemast oli just tulnud nii kõva pauk, et lõi pupillid laiali. Mis häält see suurem siis veel teha võib?

Aasta oli nüüd 1706. Ilm niiske ja jahedavõitu. Vene vägesid kehastanud sõjaajaloo klubilised hõõrusid ja topistasid oma musketeid platsi keskel künka jalamil, mis oma kõrgeima tipu saavutab platsi keskosas. Rootslased ja nende punti abistanud soomlaste üksust tähistanud sõdur võtavad kohad sisse just künka peal, kus asetseb ka lõkkeplats. Lõkkeplatsi kõrval peseb vastava ajastu rõivastes naine riideid ja eesliinil on tulirelvadega turvavad rootslased.

Kui venelastel relvad nühitud, näen suure kahuri poole liikumas sületäie heinaga meest. Selge – nüüd hakatakse ka seda isast kahurit laadima.

Kui ka see pauk ära käis, mis pupillid tagasi paralleelseks tõi, hakkasid paukuma kõik territooriumil olevad suurtükid ja musketid. Vinge sõda oli alanud ja ülejäänut vaata juba galeriist!