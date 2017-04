„Kuna ma olen väga palju välismaal elanud, ei olnud emakeel mul kohe nii voolav, kui soovisin ja inglise keel oli mu jaoks lihtsam väljendusviis,“ räägib lauljatar Liis Lemsalu, keda oleme ikka pigem inglise keeles laulmas kuulma harjunud. Nüüd on Liis aga hakanud aina enam kirjutama eestikeelseid tekste.

Liis sõnab, et seni on ta enamasti ikka kirjutanud ingliskeelseid laulusõnu. „Mulle meeldib, kui olen teksti sisse endast tüki andnud ja seni oli eesti keeles seda väga raske lisada. Umbes aasta tagasi olin ma aga mingil määral sunnitud kirjutama eestikeelsed sõnad loole „Sinu ees“,“ räägib ta. „Ma arvasin, et sellest ei tule midagi head, aga lõpuks tuli.“ Liis ütleb, et uusi asju tuleb ikka proovida, samas tuleb ka ära tunnetada, millal on õige aeg. „Kui ma oleks seda varem teinud, poleks see vast nii ehe olnud.“ Muide, aasta lõpus on Liisil plaan välja tulla ka täiesti eestikeelse plaadiga. „Töö praegu käib. Ma olen hästi õnnelik ja elevil.“

sorry for being this crazy cat-lady all of a sudden 🐱 but let's just take a minute for this cutenesss overload level 1000000! (is this even real life) and thank you @apalmik for capturing the moment 💓 #thiscattho #scottishfold #scottishfoldcat #scottishfoldcat #scottishfoldlovers #foldcats #scottishfoldsofinstagram A post shared by L I I S L E M S A L U (@liislemsalu) on Dec 5, 2016 at 8:38am PST

Laulusõnade kirjutamise juures on Lemsalu sõnul kõige raskem esimese sammu astumine. „Alati tuleb enne seda, kui ideid hakkab uksest ja aknast tulema, astuda esimene samm. Kui trenni ei viitsi minna, pead ka esimese sammu tegema ja pärast tunned end väga hästi,“ tõmbab ta paralleele. Liis on selline laulukirjutaja, kes istub laua taha ja hakkab lihtsalt sõnu mõtlema. „Ma ei oota inspiratsiooni, sest see võibki tulemata jääda. Istun lihtsalt maha ja teen.“ Kui tuleb isegi vaid üks lause on see juba päris hea, sest järgmisel päeval saab sellest juba mõtet edasi aendada. „Muusika ja viis peab kindlasti enne olemas olema.“

(Jörgen Norkroos)

Liisil ilmus äsja uus lugu „Sinuga koos“, mis sai ka helge ja armsa muusikavideo, kus üheks peaosaliseks on ka Liisi kass Webbi. „Ta on juba natuke aega minuga olnud. Laul räägib igatsusest ja sellest, kuidas üks inimene võiks olla sinu lähedal, aga ei ole. Mõte hakkab siis rändama ja unistama olukordadest, kus ta on selle inimesega olnud,“ selgitab Liis ja ütleb, et videot taheti teha kodustes tingimustes. Kodus ju inimesed unistavad palju. „Seda kõike, mida ma teen videos, teen ma ka kodus – mängin kitarri, tantsin klapid peas, kirjutan tekste, joon teed. Puhas ja siiras oli see, mida me tahtsime.“ Webbi oli Liisi sõnul väga tubli filmimiskaaslane. „Öeldakse, et lapsed ja loomad on kõige riskantsemad, sest sa ei tea, kas võte läheb viis tundi või viis minutit. Webbi tuli, tegi ja võitis kohe. Ta oli väga tubli.“

Mõni aeg tagasi alustas Liis ka kitarriõpinguid. Siiski ei usu lauljatar, et me teda nii pea laval kitarri mängimas näeks. „See on pigem hobi, mis mind köidab. Mulle meeldib kitarr pillina. Ma kodus vahel nikerdan seda mängida, kindlasi ei ole ma inimene, kes igapäevaselt väga intensiivselt harjutaks. See on rohkem mu enda jaoks.“ Liisi kitarriõpetajaks oli Ott Leplandi bändi kitarrist Kristjan Kaasik. „Alguses käisin ma päris intensiivselt õppimas, aga nüüd on meil paus sisse ja olen ise kodus edasi teinud.“