Vene luuletaja Jevgeni Jevtušenko viidi USAs haiglasse, kus ta hiljem suri.

Kõrges eas poeedi abilise sõnul on tema seisund algul rahuldav. "Ta on normaalses seisukorras, ei midagi rasket," teatas mees Interfaxile. Nüüdseks on teatatud, et Jevtušenko on surnud.

84aastane Jevgeni Jevtušenko ei ole ainuüksi luuletaja, vaid ka proosakirjanik, režissöör, stsenarist ja näitleja.

Jevtušenko asus perega elama USAsse 1991. aastal. Ta on töötanud Oklahoma osariigis Tulsa ülikoolis õppejõuna.

2015. aastal tehti Jevtušenkole Moskvas südameoperatsioon.