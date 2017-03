Põhja-Tallinna Sitsi asumi elanikke ärritab Tervise Arengu Instituudi plaan rajada süstlavahetuskoht Sitsi tänavale otse kortermajja. "Meile tahetakse tuua selline pomm," pahandab kohalik mees.

Hoolimata sellest, et süstlavahetuspunkti asukoht Sitsi asumis ei ole veel kivisse raiutud, tunnevad kohalikud, et riik on tegutsenud nende seljataga. Neljapäeva õhtupoolikul koguneski Põhja-Tallinnas Karjamaa põhikooli aulasse sadakond inimest, kes avaldas valjuhäälselt pahameelt.

Mures elanikele selgitas olukorda Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid. "Tegelikult oli see kohtumine plaanitud projekti "Positiivne Tallinn" raames, et arutada Sitsi asumi muresid, aga paraku me teiste probleemideni ei jõudnud. Süstlavahetuspunktiga seonduv varjutab kõik muu," sõnab Kaljulaid.

Saalis häält tõstnud Raivo pahandab: "Me juba praegu korjame endi aedade kõrvalt süstlaid. Need on kõik väikesed tänavad ja väga ilusad kohad! Kevadel hakkab kõik õitsema ning linnud laulma ja mis me hakkame iga põõsa alt vaatama, et me ei leiaks sealt süstalt?"