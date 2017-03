Liis Lemsalu astus Tallinn Music Weeki raames Venus Clubi lavale, kus esitles ka oma uut lugu "Sinuga koos".

Liis ise sõnab, et on hakanud kirjutama eestikeelseid sõnu, sest on selleks valmis. Kuna naine on varem elanud välismaal, siis ei olnud emakeel tema jaoks nii voolav.

Videos teeb kaasa ka Liisi kass Webbi, kes oli Liisi sõnul väga hea filmikaaslane ja tegi täpselt seda, mida temalt oodati.



Aasta lõpus loodab Liis välja tulla ka uue plaadiga, mis on eestikeelne.