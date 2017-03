2002. AASTA EUROVISIONI LAULUVÕISTLUSE TELGITAGUSEID

Tallinnas korraldatud Eurovisioni lauluvõistlusel möllasid suurimad kired saatejuhtide Peebo ja Matvere ümber.

"Tuli, patsutas mulle veel õla peale, et kuule, ära meile siis häbi tee, lausus see üks suurtest meelelahutustegelastest," kirjeldab näitleja Marko Matvere Juhan Paadami vastses raamatus "Estonia, 12 points! Eurovisionist. Televisioonist. Visioonist" õhtut 15 aastat tagasi, kui Tallinn korraldas Eurovisioni lauluvõistlust. Matvere oli saatejuht, tema patsutajaks multitalent Mart Sander. "Ära siis marki täis tee! Ära siis õlut aja lipsu peale! See oli enne sõud, siis, kui see traali-vaali käis. Ma ütlesin, et ma ei joogi õlut. Aga ta ei teinud nalja."

KIRGEDE MÄRKLAUD: «Teadsime, et saatejuhtide teema läheb rahvale rohkem kui korda ja nii oligi,» kirjutab Juhan Paadam oma raamatus «Estonia, 12 points! Eurovisionist. Televisioonist. Visioonist». Seda aga, milline möll Marko Matvere-Annely Peebo isikute ümber lahti läheb, ei osanud isegi Paadam ette näha. (Peeter Langovits / Postimees)

Tõenäoliselt polnud ses isalik-iroonilises õlalepatsutuses kröömikestki huumorit. "Ta nimelt arvas, et ma ajangi peale," ütleb Matvere. Tõtt öelda polnud see toona, 2002. aastal, kui ETV Eurovisioni lauluvõistlust korraldas, Matverel esimene kord tögamist kuulata. Kui ETV õhtujuhtide Annely Peebo ja Marko Matvere nimi välja hõikas, puhkes torm.