"Lolle kompromisse ei pea enam tegema, ei pea tegelema teiste erakondade valimislubadustega, tegutsemisvabadus on suurem," valgustab reformierakondlane Jürgen Ligi (57) opositsioonis istumise häid külgi. 1995. aastast alates riigikokku valitud ja nelja ministriametit pidanud Ligi tunnistab samas, et peab end nüüd vaidlustes talitsema: "Mu kogemus ületab praegust igapäevast vajadust kordades, see on ka valitsuse liikmetega võrreldes palju-palju suurem. Pean end vaos hoidma, et ka teistele oleks ruumi ega jääks muljet, et ma siin ainult õiendan."

Oskate te üldse tööl käia, kui ei pea ministeeriumisse sõitma?

Oskan, kuigi olen valesti pööranud küll, mul on olnud Tallinna peal ka päris mitu töökohta.

Te olete olnud kaitseminister, rahandusminister, haridusminister ja välisminister. Kuidas poliitik saab selliseks ilmatargaks, et on meister iga töö peale?