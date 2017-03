Eesti kehaväänamise esinumber Vello Vaher plaanib 5.-6. mail Tallinna Lauluväljakul toimuval Eesti Toidumessil lüüa maailmarekordit ja kirjutada sellega oma nimi ka Guinnessi rekordite raamatusse. Vaheri eesmärgiks on püstitada maailmarekord oma leivanumbriga - möödunud aastal Ameerika talendisaate kohtunikke jahmatanud trikiga, kus ta ripub hammastega trossist kinni hoides, endal jalad kaela taga. Seni kehtiv maailmarekord on 94 sekundit rippumist, kuid Vaheri eesmärk on seda kuue sekundi võrra ületada ja rippuda vähemalt 100 sekundit. Vaher lubab rekordiürituse pühendada Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale ja selle EV100 programmi raames läbi viia.

"Olen juba ammu unistanud Guinnessi rekordite raamatuse pääsemisest ja tundsin, et nüüd on õige aeg see ära teha, kui Lauluväljakul on mind suur hulk rahvast toetamas," vastas Vaher küsimusele, kuidas ta tuli mõttele taoline rekord Eesti Toidumessil sooritada.

Messi peakorraldaja ja tippkoka Angelica Udekülli sõnul on Vaheri rekordisooritus Eesti Toidumessi külastajatele kindlasti meeldejääv etteaste. "Ehk avaldab Vello ka mõned oma toitumise salanipid, mis tal rekordiks vajaminevat vormi saavutada aitasid," avaldas ta lootust.