Väike tüdruk, kellel endalgi unistused kunagi politseinikuvormi kanda ja tähtsat tööd teha, pakkus, et võib üksinda õhtustava politseinikuga samas lauas istuda.

Seersant Steven Dearth seisis populaarse tervisliku kiirtoidu restorani Panera Bread järjekorras, et teha kiire õhtusöögipaus. Siis märkas ta, et üks väike tüdruk jõllitab teda oma lauast.

Kolmeaastase tüdrukutirtsu nimi on Lillian ja alustuseks lehvitas ta politseinikule, kes naeratas ja noogutas. "Sa võid temaga rääkida," julgustas lapse isa ning koos läksid nad korravalvuri juurde. Dearth küsis lapselt tema nime ja vanust ning andis talle kingituseks nooremohvitseri kleepsu, mida ta alati laste jaoks kaasas kannab.

Mõni minut hiljem märkas Lillian aga, et ohvitser istub üksinda. "Ma istusin maha nagu politseinikud ikka, näoga sissepääsu poole, et näha, kes tulevad ja lähevad," räägib Dearth CBS-i uudisetele. "Istusin üksi ja ei pidanud ise seda millekski. Ja siis järsku tuleb tema jälle minu juurde."

Lillian istus maha ja pakkus, et on Dearthile seltsiks, et ta ei peaks üksi olema. Uhkusest särav tüdruk tunnistas, et tahab ühel päeval ka ise politseinikuks saada.

"Kolmeaastaselt!" naerab Dearth. "Mina tahtsin politseinikuks saada viieselt, nii et minust on ta ette jõudnud." Lillian palus ka näha mehe autot ja koos perega vaadati politseisõiduk üle. Järgmisel nädalal lubas Dearth lapsele ja tema perele oma jaoskonnas ekskursiooni teha.

