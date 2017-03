Kuigi Ukraina ja Venemaa vahel kestab endiselt vastasseis, kas Venemaa laulja saab Eurovisioni laval esineda, liiguvad asjad muudel euroteemadel hästi ja välja on kuulutatud ka poolfinaalide esinemisjärjekord.

Varem teadsime seda, et Eesti esineb Eurovisionil 11. mail võistluse teise poolfinaali teises pooles. Nüüd on teada, et Koit Toome ja Laura Põldvere astuvad oma looga "Verona" lavale eelviimasena ehk kannavad järjekorranumbrit 18. Enne meid astub võistlustulle Leedu ja poolfinaalile paneb punkti Iisrael.

Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet sõnab naljatades, et eelviimasena on hea esineda, sest siis ei pea vara ärkama ja saab proove teha üsna hilistel kellaaegadel.

"Eelviimasena esinemise puhul on muidugi see, et artisti närvid pannakse proovile ja peab lava taga väga kaua passima. Ühest küljest on hea, et ei pea vara proovi minema – ma tean, et Koit näiteks pole väga varajane inimene –, aga ootamine võib mõjuda närvidele," sõnab Normet. "Saame hakkama!" lubab ta.