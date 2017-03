Tallinna uue, Paljassaarde rajatud loomade varjupaiga loojat ja juhatajat sundis sealt lahkuma tööga seotud emotsioonide kuhjumine.

"Meie viga on see, et aitamise soov on kõigest muust tugevam ja tahes tahtmata hindame kõike rohkem empaatiavõime poolelt. Alati ja kõiki polegi võimalik päästa. Aga ma vähemalt tean, et olen proovinud ja andnud endast kõik – ei jää kripeldama see, et mis siis, kui…" räägib Paljassaarde Tallinna loomade varjupaiga loonud ja seda juhtinud Hellika Landsmann.

LOOMASÕBER: Ka kodus elab Hellika loomade keskel. Kõik tema loomad on võetud kas varjupaigast või päästetud tänavalt. Pildilt on puudu veel üks kass. (Geidi Raud)

Just tema vastutas uue modernse varjupaiga loomisel iga pisidetaili eest, pannes sellesse oma südame. Hiljuti otsustas Landsmann aga varjupaiga juhataja kohalt taanduda. Kümme aastat loomade kaitsmist ja nende eest seismist päädis läbipõlemisega.

Sa otsustasid Tallinna loomade varjupaigaga hüvasti jätta, lõpetada seal juhatajana töö. Miks?