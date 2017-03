"Kes tahab hakata tatrajahu kasutama, võiks esialgu nisujahu asendada vaid osaliselt. Kas või näiteks kaneelirulle tehes," ütleb telepagar Liilia Raik. "Selle maitse tahab vähe harjumist."

"Nisujahu esimeses ettejuhtuvas retseptis üks ühele tatrajahuga asendada ei ole just parim mõte," tõdeb ka Veski Mati müügijuht Annika Loper.

"Kuna tatrajahu on ikkagi täisterajahu, aga nisujahu on n-ö sõelutud jahu, siis on neil ka erinev gluteenisisaldus. Aga just gluteen tagab, et kukkel tuleb kohev ja õhuline," selgitab ta.

Tatrajahu-pannkoogid (Marit Soobik)

Kui aga retseptis on täisteranisujahu, siis selle võib tatrajahuga asendada küll. "Kuna tatrajahu on üsna spetsiifilise maitsega, siis ma 1/3 võtaksin siiski pigem nisujahu. Mida rohkem tatrajahu panna, seda vähem kukkel kerkib ja jääb ka konsistentsilt tihkem."