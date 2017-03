Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kõrgemas ešelonis on viimastel nädalatel ette tulnud tõsiseid hõõrumisi. Isa-poega Helmed on puhunud ähvardavaid pilvi erakonna Viimsi osakonna endise juhi Jüri Derkuni ja Saaremaa piirkonna juhi Maria Kaljuste peade kohale. 31. märtsil arvas EKRE juhatus Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni erakonnast välja.

Verisulis juhile heitvat viimsilaste hinnangul varju muuhulgas seegi, et tema isa on skandaalse kuulsusega kohalik poliitik ja ärimees Madis Saretok (55). Vanameister mõisteti eelmiste kohalike valimiste järel kohtus süüdi väärteos, mis seisnes seadusega keelatud ajal poliitilise sisuga kleebise kasutamises isiklikul sõiduvahendil. “Ära pane parti,” agiteerinud Saretok seenior sel moel ühe kohaliku valimisliidu vastu.

Maria Kaljuste, kes juhib erakonna Saaremaa piirkonda, olevat aga tülli pööranud Mart Helme naise Monikaga. Isepäine saarlanna süüdistab esimehe naist selles, et Monika arvas Maria välja Facebooki EKRE sõprade klubi suletud ringist. Lisaks oli EKRE juhatuse liige Kaljuste ainsana vastu hääletanud juhatuse otsusele, millega võeti Viimsi osakonda vastu 17 noort, kelle abiga osakonna senine juhtkond lahti kangutati.

Aukohus toetab Kaljustet

Nähes enda kohale kogunemas tumedaid pilvi, pöördusid Derkun ja Kaljuste erakonna aukohtusse, mis pidi andma juhatusele omapoolsed soovitused, kuidas ebasoosingusse sattunud erakonnakaaslastega edasi talitada. Mida siis arutati aukohtu istungil, mis toimus mõne päeva eest? Aukohtu esimees Taivo Põrk ütles Õhtulehele, et aukohtu asjakohased soovitused edastatakse EKRE juhatusele, millelt tulebki aru pärida, kui aeg on küps.

Vaatamata aukohtu kindlameelse esimehe tõrksusele ilmus siiski reede pärastlõunal Delfis uudis, et aukohus on Kaljuste “õigeks mõistnud” ega soovita teda Facebookis avameelitsemise pärast erakonnast välja visata. Asi läheb põnevaks.

Facebookis oma lehel on Jüri Derkun kinnitanud, et otsus tema ja Kaljuste väljaviskamisest oli tehtud juba enne aukohtu istungit ning reedesel juhatuse istungil vormistatakse asi lihtsalt ära. Siiski on sotsiaalmeedias avaldatud ka arvamust, et Maria Kaljustet kui juhatuse liiget ei saa temaga võrdsel alusel tegutsevad juhatuse liikmed ometi erakonna nimekirjast kustutada. Juhatuse valib ehk paneb paika kongress ning kuidas saab siis Kaljustet kui kongressilt mandaadi saanud aatekaaslast erakonnast välja visata. EKRE põhikirja järgi kuulub aga erakonnaliikmete väljaarvamine siiski juhatuse pädevusse.

Saaremaa ekrelaste juht Maria Kaljuste ei soovinud täna oma ootusi Õhtulehega jagada. “Ma tean, mida te küsida tahate, ja see-tõttu ei soovigi ma teie küsimustele vastata,” keeldus ootusärevusest vaevatud saarlanna oletatavatele küsimustele vastamast.

Sõnaahtraks jäi ka Jüri Derkun, kes pärastlõunal Õhtulehele kinnitas: “Andsin lubaduse, et ma kahe päeva jooksul kommentaare ei anna, ja pean sellest kinni.”

Kaljuste ja Derkun heideti parteist välja

Täna õhtupoolikul teatas EKRE, et erakonna juhatus arvas erakonnast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni "seoses erakonna maine kahjustamise ja heade

tavade rikkumisega".

"Vastavalt põhikirjale kohustub iga erakonna liige olema eetiline, käituma väärikalt ja hoiduma erakonna kahjustavast tegevusest,” kommenteeris erakonna aseesimees ja juhatuse liige Jaak Madison. “Kaljuste ja Derkun on oma tegevusega neid põhimõtteid korduvalt rikkunud.