Üritusele panid õla alla Purina Eesti ja Liviko.

"Kodutud loomad vajavad toetust iga päev, kuid sellise ürituse puhul pole vähetähtis ka see, et igapäevaselt loomade päästmisega seotud inimesed ning toetajad saavad kord aastas pidulikus õhkkonnas kokku, et meelt lahutada," ütles Triinu Priks, Varjupaikade MTÜ üldjuht.

"Loomaportaali luues ei kujutanud me ette, kui palju on Eestis kodutuid loomi. Meelelahutuslik õhtusöök on levinud ja lõbus formaat selleks, et head teha," lisas loomaportaali Loom24 tegevjuht Marten Merila. "Nagu näha, meeldib see inimestele, sest müüsime kõik 200 kohta välja paari nädalaga."

Varjupaikade MTÜ on Eesti suurim kodutute loomadega tegelev organisatsioon seitsme varjupaigaga Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Viljandis, Valgas, Virumaal ja Võrus.

Loom24 on esimene terviklik loomaportaal, kõikidele loomadele ja nende sõpradele suunatud keskkond, mis toob kokku pakkujad ja huvilised, asjasse pühendunud ja kaugelt imetlejad.