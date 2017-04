Eesti Grillipartei valmistub valimisteks

Tallinnas restoranis Pull toimunud Eesti Grilliliidu üldkoosolekul kinnitati MTÜ Eesti Grilliliit uueks nimeks MTÜ Eesti Grillipartei (EGP). Eesmärgiks on osaleda sügisel toimuvatel kohalikel valimistel, tuua värskeid ja võimekaid persoone Eesti poliitmaastikule ja edendada Eesti elu. Valimiskampaania avapauk antakse Pärnu Vallikääru aasal 9. ja 10. juunil.



Eesti Grillipartei asutajaliige ja toiduproff Enn Tobreluts: "Meie eesmärgiks on vürtsitada Eesti poliitilist kultuuri nii sisult kui vormilt nii, et inimestel oleks rohkem valikuvõimalusi nagu igas heas restoranis. Kõike meie poolt tehtavat, peab saama iseloomustada sõnaühendiga well done!. Praegune Eesti poliitmenüü on suhteliselt maitsetu. Meie hinnangul on aeg uute tulijate jaoks küps ja kui maailmas tuntakse hästi näiteks Piraadiparteid, siis Eesti võiks minna maailmakaardile esimese riigina, kus elu edendab rahvalik grillipartei".



Eesti Grillipartei kampaaniajuht Auris Rätsep: "Oleme Eesti Grilliliitu kui suurt rahvaorganisatsiooni ette valmistanud nö madalal kuumusel juba pea 10 aastat ja sel sügisel astume värskelt ja väärikalt serveerituna rahva ette. Arusaadavalt on kohalikud valimised eelmänguks 2019. aasta Riigikogu valimistele, seda eesmärki ehk 15 Eesti maakonda sümboliseerivad partei logol ka 15 mustvalget päikesekiirt ümber grilli. Eesti Grilliliit on pika ajaloo ja rohkearvulise ning sotsiaalselt laiapõhjalise liikmeskonnaga rahvaorganisatsioon, seega teame täpselt, mida Eesti inimene vajab. Riigis lõpulejõudva haldusreformi tulemusena on meiega juba liitunud mitmed teiste erakondade häältemagnetid. Meie programmi ja kandidaatidega saab tutvust teha 9. ja 10. juunil partei valimiskampaania avaüritusel Pärnus Grillfestil, kus lavale astuvad teiste seas ka Cool D, Propeller ja Kukerpillid. Kõik on oodatud!"



Lisainfo: Eesti Grillipartei pressiteenistus, egp@grilliliit.ee, 504 3000



Fotol: Eesti Grillipartei Pärnu ja Tallinna esinumbrid Enn Tobreluts ja Tõnis Rüütel on kokku leppinud.





Eesti Grillipartei esinumbrid suurtemates omavalitsustes:

Saare vald - Toomas Leedu

Hiiu vald - Boris Lehtlaan

Kohila vald - Sven Rosenstok

Jõhvi vald- Roger Vinni

Viimsi vald - Pearu Paulus

Tartu linn- Tauno Laasik

Viljandi linn - Eduard Tani

Jõgeva linn - Kairi Timusk

Maardu linn - Sergei Mazin

Keila linn - Märt Jamnes

Rakvere linn - Erkki Laidinen

Tapa vald - Koit Kuusk

Peetri alevik - Kutt Niinepuu

Narva linn - Indrek Kõverik

Tamsalu vald - Pavo Raudsepp

Valga linn - (konkurss toimumas)

Kuusalu vald - Emil Rutiku

Haljala vald - Tauno Jõeveer

Kehtna vald - Aleksander Kuruson

Türi vald - Arvi Pitelkov

Paide linn - Hannes Loopere

Pärnu linn - Enn Tobreluts

Tallinna linn - Tõnis Rüütel