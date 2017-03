Soome kaitsepolitsei Supo juht Antti Pelttari tunnistas, et islamiäärmuslaste terrorirünnakute oht on riigis suurenenud, kuid ohuhinnangut veel ei tõsteta.

Ta lisas, et praegu elab Soomes üle 300 islamiäärmuslase, vahendab Ilta-Sanomat. Võrdluseks: aastal 2012 elas Soomes alla 200 islamiäärmuslase. Supo andmetel on Soomest suundunud Süüriasse ja Iraaki sõdima 80 islamiäärmuslast.

Neist 20 on nüüdseks tulnud Soome tagasi. Pelttari sõnul on Iraaki ja Süüriasse sõdima läinud islamiäärmuslastest üle poolte sündinud Soomes, mis tähendab, et nad on Soomes radikaliseerunud.

Äärmuslaste paremaks jälgimiseks kavandatakse praegu seadusemuudatust, mis annab Supole õiguse koguda andmeid internetis ja välismaal.