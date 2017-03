Euroopasse on alates aasta algusest 29. märtsi seisuga tulnud Aafrika põhjarannikult üle Vahemere 27 850 põgenikku, teatas reedel Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

Enim – 23 125 – on põgenikke saabunud või õieti toodud Liibüa rannikult Itaaliasse. See on oluliselt rohkem kui mullu samas ajavahemikus, kui Itaalias registreeriti 15 275 uut tulijat.

Kreeka on tänavu vastu võtnud 3725 põgenikku. Uppunuid on ohtlikult mereteelt leitud tänavu 655. Nende arv on aga tõenäoliselt oluliselt suurem, sest kõiki surnukehasid ei leita.