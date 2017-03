Millegipärast on kolmandikul Facebooki sõpradel sünnipäev või teatatakse pulmadest just 1. aprillil. Päeva lõpus, kui meeldimisi ja kommentaare juba küllalt kokku kraabitud, poetatakse kommentaar: "Sorri, sõbrad. Aprill!".

See kõik võib olla talutav seni kuni pilauudisega on ninapidi veetud suuremat seltskonda, nii et lõpuks on kõigil piinlik. Tõestisündinud lugu möödunud aasta naljapäevast: noormees, kes oli äsja saanud uue töökoha, otsustas pulli teha ja näoraamatusse märkida, et tal on sünnipäev. Sama mäng jätkus töö juures. Kolleegid olid ähmi täis – polnud ju lilli ega torti! Tööpäeva lõpuks hüppasid töökaaslased kondiitripoest läbi ja parandasid hirmsa vea. Ühiselt mindi kolleegi töölaua taha sünnipäevalaulu lõõritama. Siis sai naljavend ise ka aru, et naljapäev oli unustatud, ja "Aprill!" hüüdes naeris vaid käputäis kontorikaaslaseid. Teistel oli piinlik. „Naljavennal“ ka.

Naer on terviseks ja lõbusad inimesed on ilusad. Siiski võiks, eriti naljapäeval, meeles pidada, et parim oskus on naerda iseenda, mitte teiste üle. Sest 1. aprilli eesmärk on muuta kellegi päev paremaks, mitte seda rikkuda. Ma ei usu, et asjatu vaev ja head soovid on midagi, mille üle kildu visata.