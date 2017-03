Kui keskkriminaalpolitsei asus uurima, miks oli mitmel arstil tuli takus hinnata oma patsientide töövõimet just vana süsteemi järgi, ei läinud kaua, kui neljale arstile esitati kahtlustus korruptsioonikuritegudes. Eestis on maakondi, kus töövõimetuspensionärid moodustavad veerandi elanikkonnast – põhjendatud on kahtlus, et mitte kõik neist pole end vigaseks töötanud, vaid mõni on end vastutuleliku perearsti kabinetis töövõimetuks hoopis maksnud. Ühe jaoks justkui maast leitud igakuine lisasissetulek tuleb aga teiste, tegelike abivajajate arvelt.

Kui ei ole surmatõbi, siis vist ei saa abi

Kui perearst ootab visiidile vaid mõni tund päevas, kiirabi ähvardab piisavalt põhjendamata abipalvele vastata trahviga ning EMO näitab haigetele senisest julgemalt ust, jääb meditsiiniasutuste vahel kuuma kartulina veeretataval patsiendil üle vaid loota, et tervis sellelegi stressile vastu peab. Kas on üldse enam kellegi asi, kui ei pea?