Pole olemas valitsust, mis teeks ainult häid otsuseid. Ent pikemalt võimul püsida on lootust vaid neil, kes on valmis otsuseid tagasi pöörama, kui värske informatsioon, avalikkuse reaktsioon või huvigruppide kriitika paljastab, et algselt õigena paistnud mõte ei olegi nii hea. Selline otsus on sisekaitseakadeemia Tallinnast Narva kolimise asemel piiri äärde vaid kolledži rajamine.

Kuigi mõni sisekaitseakadeemiat iga hinna eest täismahus Narva kolida tahtnud poliitik ja ametnik võib end kompromissist alandatuna tunda, on siiski tegemist „hundid söönud, lambad terved“ tüüpi lahendusega: valitsuskoalitsioon saab näidata, et piirilinna pole unustatud; akadeemia õppekvaliteedi languse pärast ei pea muret tundma ükski õppejõud ega potentsiaalne tudeng; riigieelarvesse jääb rohkem raha muudeks kulutusteks; ja tulevikus pääseme spekulatsioonidest, et kes ikkagi sai akadeemia magusa Pirita-Kose krundi müügist enim kasu.

Kuna akadeemia kolimisest on räägitud vähemalt kümme aastat, oli kindlasti palju neid, kel algusest peale selge, et õppeasutuse kolimisest asja ei saa. Siiski ei tohiks viimastel kuudel tärganud diskussiooni pidada asjatuks, sest senisest enam oli põhjust küsida, milline on Narva elukeskkond tegelikult ja millest tuntakse puudust – küsida ka narvakatelt endilt.

Ja murekohti jagus. Täisväärtuslikuks eluks jääb Narva elanikul muu hulgas puudu mugavast transpordiühendusest pealinnaga, heas korras üürikorteritest, lasteaiakohadest, ujulast ja vaba aja veetmise võimalustest. Kindlasti ei jää need teemad tõstatamata kohalike valimiste raames, ent loodetavasti on ministritegi peades teadmine, et nende malelaual on Narva ja kogu Ida-Virumaa spetsiifiliste probleemide lahendamiseks tegelikult rohkem käike, kui vaid asutuste liigutamine.