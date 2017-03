Sloveenia filosoof Slavoj Žižek, kes on üsna groteskne, nagu kuri narr – vaadake mõnd ta videot, põnev tüüp! – on praegu hoiatanud Trumpi-kriitikuid, kelle esiridadesse kuulub päris palju telekoomikuid, saatejuhte, näitlejaid, ka tolasid, et Trump on küll kloun, me ei võtaks teda tõsiselt, kui ta poleks kummalisel kombel president, aga ta on ohtlik kloun. Alavääristamine, sarkasm ja iroonia on vesi tema veskile. Tema toetajad, valijad saavad sellest hoogu: kes oled sina, et tuled minu Donaldi üle nalja viskama! Vaata enne peeglisse, puujalaga ahv!

Nali, karikatuuriks väänamine, võib olla sageli võimas relv. Ainult, et mõnikord võib ta pöörduda naljatleja vastu. Eriti tänapäeval, kui kõik on nii tundlikud-tundlikud. Nagu printsessikesed. Eriti mehed. Mida macho’m, seda eidem – ohh seda solvumist, tatipritsimist ja pisarate purskkaevu, kui solvub mõni mehelikkuse etalon. Mulle meenub sageli miskipärast nimekaim Jürgen Ligi, kellest muidu pean väga lugu – Ligi on meeldivalt vastik, ta oskab teisi solvata vasaku käe väikse sõrmega, aga näe, poolt fraasi enda kohta ei kannata. Ekstaole.

Me võime Trumpi matkida, pilada, ta eriti rumalatest väljaütlemistest kümneid netivideosid kokku kruvida, aga tegelikult on ta päriselt ohtlik, mitte koomiline – ta lammutab juba praegu karmilt kliimapoliitikat, ta kaitseb kõige vägevamate ärikorporatsioonide huve ja nendel sammudel võib olla hukutav mõju kogu planeedi käekäigule. Noh, eeldusel, et üldse on veel, mida päästa-pidurdada. Ja kas on vajagi? Võib-olla on hää, kui see kosmiline kera meid seljast raputab ja mööda toda lõputut avarust inimvabalt edasi põrutab! Go, Donald! Go, Putja!

Miskil imelikul kombel on sääl USAs, kõigi vabade maal nood, kes tunnevad end ühiskonna heidikute või tõrjututena, valinud oma eestkõnelejaks mehe, kes on terve elu harjunud elama külluses, isegi raisates, kelle äriline võte on sageli oma firmad pankrotti lasta nii, et just sääl töötavad inimesed pihta saavad, kel pole kunagi olnud respekti vaesemate ja väetimate – tema ütleks ehk viletsamate – vastu. Kummaline: kuidas läheb vaene ja üleväsinud ning ühiskonna hüvedest vaid napilt osa saav mees või naine ja valib ühe ksenofoobse ja šovinistliku ärihai end esindama? Teades või aimates, et sel mehel on temast suva. See mees on oma ego ori, nartsissist ja bisnismänn läbi-ja-läbi.

Põhjus peitub muu hulgas ka Trumpi huumori- ja kõnetüübis: ta on poliitiliselt ebakorrektne, solvav, ülbe, ta ei mängigi mingit hästikasvatatud poissi. Uhh, kuidas paneb, eks! Nii et veri lendab! Paras neile kuradi eitedele! Ja „eided“ on siin igasugused libe- ja pederastid jne. Eided muidugi ka, eriti feministid, kes on megaeided – kui üldse keegi on eit, siis feminist, eriti meesfeminist, see on ilma munadeta eit, s.t munadega eit, ja homod on ju eided ja ... pagan, ma läksin rappa. Ekstaole.

Sihtmärgiks natuke napakas võitleja

Kiviräha „Kalevipoeg“ tuleb meelde, sääl sorts koguaeg teeb nalja. Tuleb seelikus välja ja kõik naeravad – lihtne, rahvalik huumor lööb, eks. Seelikus mees on ju kõige naljakam asi maailmas, onju! Aga eks meil Eestiski ole sarnaseid tendentse. Too „Kalevipoja“ tekst tuleb vägagi meelde, kui vaadata praegust Ossinovski kiusamist, isegi miskit sarnasust on Kiviräha veidi nohikliku Kalevipoja ja tema vahel.

Nõnda siis, see erakond, mida meil esindavad isa, poeg ja püha kajutiahistaja, paistab silma tolle poolest, et sääl on esinumbrite sääs kuidagi siukseid noori eblakaid mehi. Sääraseid, keda muidu väga tõsiselt ei võtaks, kui neil nii tõsised rahvuslikud eesti mehe jutud suus ei oleks, eks.

Mul on vahel tunne, et nood poisid ongi pisut säärased… poisid, kes tahavad ka meeste sekka, tahavad, et mehed neid oma karusesse kampa võtaks ja hääks kiidaks. Siis tuleb muidugi esindada ka mehelikke, häid-klassikalisi väärtusi, aga eelkõige tuleb läbida miski initsiatsiooniriitus. Et noid pole meil palju alles jäänd, siis üks karune meestenali visata tundub kuidagi õige tee, õige viis. Ekstaole.

Ainult et praegu meenutab see Jevgeni-lugu natuke koolikiusamist. Ossinovski on korralik, viks, tõsine poiss – või on selline ta kuvand. Ja kuigi teame, et üldjoontes ajab ta õiget asja – kuigi tegelda tuleks mitte viina ärakeelamise või -peitmisega, vaid algpõhjustega, ühiskondliku masendusega – tundub see tema võitlus kuidagi naiivne ja natuke napakas. Samas: ma saan küll aru, eesti rahvas joob end ikka veel surnuks, meil on üks generatsioon mehi, kellest suur osa on end töövõimetuks seanahaks joond. Õnneks noorte hulgas see suundumus väheneb, nad on rohkem kanepi pääl vist, aga kui kauaks? Kauaks kestab meil rohuroheline unistus, millal tuleb jälle viinauimarenessanss?

Igatahes on selge: Ossinovski on üsna hää sihtmärk koolikiusamisele. Ja meie poliitika on pääle mu lemmikparteid – kuningriiklasi – olnudki veidi igav. Trump eeskujuks on hää – selle asja on nood noored eblakad mehed hästi ära jaganud. Viska veidike villast, tee kõige lihtsamat nalja, aasi ja mürgitse. Kisa koguaeg: see on vale, see on võltsuudis! Sõima feministe ja liberaste, neid ei salli praegu keegi. Ära mine intelligentse nalja libedale jääle, sellega kaotad hääli!

Naer, mida ei tahaks kuulda

Vaat, aga kuidagi piinlik hakkab – muidugi, piinlikkusehuumor on ka üks huumori liik. Minu arust Woody Alleni kogu maailm töötab piinlikkusel, kõik on natuke häbiväärne ja hale, ja siis hakkabki naljakas. Naljakas iseenda väikse olemise ja ebamugavustunde pärast, naljakas seepärast, kui palju on meil barjääre ja võltshäbi ja kahepalgelist moraali – nii kerge on kedagi teist hukka mõista, et vahi, miuke ta on, ja siis oma väärt palki edasi veeretada.

Aga piinlik hakkab ka seepärast, kuidas „mehed“ kiidavad: ossa, see Ossinovski-nali, see Jevgeni-vesi – kuradi kõvad poisid ikka, äge! Äge nali tõesti, äkki peaks linna pääl jagama üksikutele meestele ka Madisoni pildiga uksekaarte ja võtmekomplekte, et üksikud neiud omakorda võiksid öös oma voodi- või koikuservalt ootamatult mõne toreda mehe avastada? Initsiatsiooniriitus läbitud, tublid poisid, nüüd võite saunas meeste poolele minna äkki. Ossinovski tahab ju kogu viina ära keelata, on tubakas, siukest peabki tögama, mis-ta’s-teeb-nii!

Kui otsida selle uue veidra populistliku poliitilise nähtuse töövahendeid, siis lihtne jalaga-p**se-huumor on kindlapääle minek. Pean tunnistama, vahel võlub see mindki. Kuigi ma eelistan igal juhul kuningriiklasi ja nende performance-meetodeid. Euroopa poliitilises kultuuris halva mekiga tõrvikurongkäigud – ja ei ole võimalik, et keegi hakkab jälle rääkima, et Hitleril oli häid ideid, no siis oli ikka Stalinil ka, nad ühe mündi kaks poolt, äkki on hää idee eestlased siit rongiga ka kuskile minema vedada? – ei ole pooltki nii mõjusad kui Kalle Kulbok Raekoja platsil riigikogu liikmete lolluste pärast häbipakus.