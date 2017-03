Cannes'i filmifestival pole veel alanudki, kuid juba on pahandus platsis.

Korraldajaid süüdistatakse itaalia filmilegendi Claudia Cardinale saledamaks retušeerimises filmipeo ametlikul plakatil.

"Plakat on võrratu, kuid fotot on ilmselgelt ja taunimisväärselt retušeeritud, et näitlejanna reied kõhnemad oleksid," märgib ajakiri Telerama. Samasugune reaktsioon tuli BBC Newsi teatel ka teistelt väljaannetelt ja sotsiaalmeediast.

Foto seelikut lehvitavast Cardinalest valmis 1959. aastal ühel Rooma katusel. "Claudia Cardinale tegi end ühe keeruga numbri võrra saledamaks," ironiseeris Prantsuse ajaleht Liberation.

Festivali juht Thierry Fremaux väitis AFP-le, et plakat on väga hästi vastu võetud. 78aastane Cardinale pole plakati kohta ühtki halba sõna öelnud. "Olen austatud ja uhke, et mind on valitud 70. Cannes'i festivali lippu kõrgel hoidma, ning fotovalik teeb mulle rõõmu," vahendab BBC News.