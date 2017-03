Teadlased kritiseerivad Gwyneth Paltrow'd tema retseptide ohtlikkuse pärast.

Seni on näitlejanna toitumissoovitused silma paistnud ekstsentrilisusega - ta on oma kokaraamatus õpetanud näiteks seenepulbrismuutit tegema ning soovitanud pidada parasiitide väljaajamiseks organismist kitsepiimadieeti.

Nüüd heidavad eksperdid Paltrow'le ette hooletust. Kokaraamatus "Minu isa tütar" õpetab filmitäht tegema rotisserie stiilis kana, kuid seab oma fännid ohtu, jättes mainimata, et salmonelloosi vältimiseks peaks kana sisetemperatuur toidu valmistamisel tõusma 74 kraadini.

Samuti ei hoiata Gwyneth, et toorest kana ei tohiks kraani all pesta, vahendab Daily Mail. See nimelt soodustab nakatumist kampülobakteriga, kuna bakterid võivad levida kätele, kraanikausile ja selle kõrvalpindadele.