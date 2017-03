Vesiaia käsitöötee Vürtsikas Glögitee sobib hästi valmistamaks kosutavad teed salakavala kevadtuule vastu ning värskendavat õuna-ingverijooki ereda kevadise päikese nautimiseks. Glögitee vürtsikus avaldub järelmaitses ja turgutab keha sisemiselt, juues mõjub pigem mahedalt ja paitavalt.

Vürtsikas Glögitees soleerivad Eestimaise õuna kõrval traditsioonilised ingver, kaneel, kardemon ja nelk. Kõik on naturaalsed koostisosad, tehislikke värvi-, lõhna- ega maitsetugevdajaid ei ole lisatud. Samuti ei ole lisatud suhkrut. Õunad on purustatud ja külmkuivatatud siinsamas Eestis. Ingver on samuti viilutatud ja külmkuivatatud. Külmkuivatamisel on õuntes ja ingveris säilinud kõik maitsed ja kasulikud vitamiinid ning mineraalid. Teepuru võib ka süüa.

Tee valmistamine on tõeliselt lihtne.

Kosutava ja soojendava tee jaoks võtke 1-2 teelusikat teepuru ning kallake peale keeva vett. Maitset timmige vajadusel mee või pruuni suhkruga.

Värskendava õuna-ingveri jooki soovitame valmistada korraga kohe rohkem. Selle jaoks võtke anum ja lisage sinna 1 väikese paki teepuru või 1/3 suurest teepakist ning lisage 1 liiter keeva vett. Teravuse lisamiseks võite poetada tee hulka veel mõne viilu ingverit, hapususeks viil sidrunit. Laske seista vähemalt 5-7 minutit. Maitsestage mee või pruuni suhkruga. Kurnake suuremasse kannu või pudelisse nii, et sinna saab lisada veel jääd või külma vett. Seejärel lisage veel 1 liiter külma vett või hulgaliselt jääd. Jooki saab rahulikult tarbida 2-3 päeva.

Vürtsikas Glögitee kodulehel erihinnaga!

Ootame teid lähemalt uudistama meie kodulehel SIIN.