Tallinna Linnavaraamet pani avalikule kirjalikule enampakkumisele kaks Nõmme linnaosas asuvat seni linnaosa valitsuse kasutuses olnud hinnalist kinnistut, lisaks on enampakkumisel veel mitmeid linna erinevates piirkondades paiknevaid kinnistuid ja korteriomandeid.

Vabaduse pst 77 kinnistu on enampakkumisel alghinnaga 316 000 eurot. Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 2700 m2. Nõmme- Kase tn 12b kinnistu alghind on 318 000 eurot. Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 1513 m2.

Lasnamäe linnaosas asuv Kivila tn 46-89 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 32,7 m2, on enampakkumisel alghinnaga 36 700 eurot.

Enampakkumisel on ka kolm Põhja-Tallinna linnaosas asuvat korteriomandit. Lõime tn 25-20 korteriomandi alghind on 42 700 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 27,3 m2. Turvise tn 9-15 korteriomandi alghind on 45 500 eurot, korteriomandi reaalosaks on 40,2 m2 suurune eluruum. Randla tn 13-421 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 16,9 m2, on enampakkumisel alghinnaga 19 100 eurot.

Lasnamäe linnaosas asuv Kalevipoja põik 3a ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu pindalaga 600 m² on enampakkumisel alghinnaga 47 933,74 eurot. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt jääb Kalevipoja põik 3a kinnistu korterelamute juhtotstarbega alale. Korterelamute alal võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms.

Alghinnaga 27 030 eurot on enampakkumisel Pirita linnaosas asuv hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega Pähkli tn 8 kinnistu pindalaga 1828 m2. Samuti Pirita linnaosas asuv Sarapuu tn 5 kinnistu on enampakkumisel alghinnaga 28 180 eurot. Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 1944 m2.

Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuva Priimula tn 1 kinnistu ½ mõtteline osa on enampakkumisel alghinnaga 29 400 eurot, elamumaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 1180 m2. Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuv Võidu tn 10-66 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 31,6 m2, on enampakkumisel alghinnaga 900 eurot.