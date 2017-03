Käesoleva aasta sügisel valmivad Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval ligikaudu ligikaudu 3 miljoni euro eest kaks Hausers OÜ ehitatatavat korterelamut, milles asub kokku 12 korterit.

Ühes kortermajas asub viis ning teises seitse korterit, kokku on majades 1800 ruutmeetrit suletud netopinda. Majad ehitatakse aastaid Kalamajas tühjana seisnud kinnistule.

Ehitatavad korterid on 45-119 ruutmeetri suurused ja nende juurde kuuluvad panipaigad ja garaazid. Korterite hind jääb vahemikku 126 000 kuni 340 000 eurot.

Korterelamute arendajaks on Vana-Kalamaja 23/25 OÜ, peatöövõtjaks Hausers Ehitus OÜ. Vana-Kalamaja Kodu on projekteerinud arhitektuuribüroo FP OÜ. Omanikujärelevalvet teostab AS Telora-E.

Allikas: BNS