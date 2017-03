USA telefirma HBO toob ekraanile Elena Ferrante nn Napoli-romaanide sarja avaosa “Minu geniaalne sõbranna”, mis ilmus mullu ka eesti keeles.

Koostöös Itaalia riikliku ringhäälingu RAI-ga valmiva kaheksaosalise seriaali võtted algavad ajakirja Variety teatel tänavu suvel Napolis. Vaatajate ette peaks esimene osa jõudma 2018. aastal. Pole teada, kas edasi jätkatakse ülejäänud kolme romaaniga.

Stsenaristide seas on kõmuline Ferrante ise – aastaid spekuleeriti, milline itaalia kirjanik end selle pseudonüümi taha varjab. Lummuse purustas mullu itaalia ajakirjanik Claudio Gatti, kes uuris välja, et tegu on staažika saksa kirjanduse tõlkija Anita Rajaga.