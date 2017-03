Näitlejatar Mirtel Pohla (35) oma eraelust küll valjuhäälselt kunagi ei kõnele, kuid tema talendi austajad seevastu küll.

Värske Kroonika kirjutab, et Mirtel Pohla austajate terav silm on kinni püüdnud Mirteli ja tema viimase aja väidetava kaaslase, näitleja ja lavastaja Lauri Lagle (36) ning… nad juba paarigi pannud!

Muide, praegu on käimas Lauri esimese täispika mängufilmi „Portugal“ võtted, milles peaosatäitja on Mirtel. Tegemist on naise ja mehe vahelisele suhtele keskenduva looga, kus on üks eesmärk – leida õnn!

Õhtulehe fotograaf tabas paari ka hiljutisel teatriauhindade galal Ugala teatris, kus Mirtel Pohla ja Lauri Lagle hoidnud käest kinni, kuid piltnikku märgates lasti käe-embus kibekähku lahti.