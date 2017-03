Ansambli Backstreet Boys liige AJ McLean põrutas vaid mõni tund pärast pesamuna sündi baari tiiba ripsutama.

AJ abikaasa Rochelle tõi 19. märtsil ilmale nende teise tütre, kes sai nimeks Lyric. Kuid poptähel polnud mahti vastset ilmakodanikku pikalt imetleda – ajakirja In Touch andmeil suundus ta juba paari tunni pärast sünnitushaigla vastas olevasse baari.

Pealtnägijate väitel trimpas AJ vene karaokeõhtul viskit ja õlut, üürgas Backstreet Boysi hitti “I Want It That Way” ning flirtis võõraste naistega. Telefoninumbri rääkis seelikukütt välja vähemalt kolmelt näitsikult, kellel ta palus endale alastifotosid saata. Ühele piigale lubas staar pileteid Backstreeti Las Vegase kontserdile.

“Kõigile käis üle mõistuse, et AJ võis nii käituda, kui tema naine oli samal ajal vastasmajas nende vastsündinud tütrega," ütles keegi pealtnägija.

Laulja on käinud aastatel 2001, 2002 ja 2011 võõrutusravil.