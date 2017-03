Kõige ihaldatuimat gastronoomia tunnustust ehk Michelini tärni omav kokk Gordon Ramsay paljastas ühe väga konkreetse asja, mida ta oma elus enam mitte kunagi süüa ei kavatse. Kas nõustud temaga?

50-aastane Ramsay kinnitab, et ei kavatse enam kunagi süüa lennukitoitu, vahendab Daily Mail.

Ta selgitab, et teades, kuidas toitu on tehtud, kus see enne pardale jõudmist olnud on - ta kategooriliselt keeldub seda söömast.